شكرا لقرائتكم حلمى طولان : سأحدد طموحاتى بعد الصفقات الجديدة وصعب التفريط فى رامى صبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، كنا نخضع لمسحة كورونا بصورة دورية كل أسبوع تقريبا، وواجهنا صعوبات كثيرة باستكمال الدورى العام.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports، ضغط المباريات فى الدورى بعد عودة النشاط أرهق اللاعبين، ومكنش فيه تدريب ولكن إنبى حصد نقاط أكثر فى الدور الثانى للدورى بعكس المتعارف عليه.

وأكد أن نادى إنبى لم يحسم أى صفقة حتى الان بشكل رسمى ونهائى مضيفا أنا غير مقتنع تماما بأسعار اللاعبين لانها مبالغ فيها فى الفترة المعينة ووجود أندية بعينها هى السبب، ونضع الرتوش لاتمام الصفقات الجديدة ومن الصعب التعاقد مع لاعبين من الفئة الاولى والفريق البترولى لا يتأخر عن سداد مستحقات اللاعبين فى أوقاتها.

ويرى مدرب إنبى أن مبلغ 100 مليون جنية مناسب لبناء فريق قوى ينافس على البطولات فى مصر وإنبى لم يستطيع التفاوض مع محمد إبراهيم لأن سعره غالى جدا وقيمة الصفقة مرتفعة مضيفا من الصعب التفريط فى رامى صبرى لأنه قائد إنبى ومن السهل بيع أى لاعب اخر فى الفريق حال وجود عرض مناسب

وأتم سأحدد طموحاتى فى الموسم الجديد بعد إتمام الصفقات الجديدة