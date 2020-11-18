شكرا لقرائتكم إمام عاشور يتجاوز فى حق مدرب أحمال المنتخب أثناء لقاء البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأولمبى، فى نهاية مباراة مصر والبرازيل الودية التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى على السامبا بنتيجة 2/1

وقام إمام عاشور بتسديد إحدى كور التدريب فى ملعب المباراة أثناء الوقت الضائع للشوط الثانى، مما دفع مدرب الأحمال إلى توجيه حديثه للاعب: "إيه إلى أنت بتعمله دا يا إمام"، ليفاجئ برد إمام عاشور قائلا: "متتكلمش معايا كدا ومتعليش صوتك وأنت بتكلمنى يا كابتن"، ليرد الأخير قائلا: "أنت بتقول إيه يا إمام"، ليرد نجم الزمالك مجددا: "بقولك متعليش صوتك وأنت بتتكلم معايا"، األمر الذى دفع عدد من لاعب المنتخب الأولمبى المشاركين فى المران بالتدخل السريع لإنهاء الأزمة بين اللاعب ومدرب الأحمال.

قدم منتخب مصر الاولمبي واحدة من أجمل وأمتع مبارياته أمام نظيره البرازيلي باالفوز بهدفين لهدف، أحرز احمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاوليمبي في مرمي المنتخب البرازيلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 2/1 لمنتخب مصر.