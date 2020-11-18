شكرا لقرائتكم عبد ربه: البدري ضحى بنفسه لاستكمال الدوري.. ووجود طارق حامد لا غنى عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، أن وجود الخبرات مُهم للغاية في قائمة المنتخب الوطني، خاصةً في المباريات التي تُقام خارج مصر.
قال خلال تصريحات تلفزيونية: "ولا غنى عن طارق حامد في منتخب مصر، ووجود طارق حامد مهم لأي مدرب، طارق يتبني عليه طريقة لِعب"، متابعا: " في رأيي يجب تثبيت طارق حامد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، ويلعب بجواره النني أو السولية".
أكمل: "حسام البدري ضحَّي بنفسه والمنتخب من أجل استكمال بطولة الدوري"، مشيرا: " عدم لِعب مباريات ودية دولية أدَّي لظهور سلبيات منتخب مصر أمام توجو".
اختتم: "وجود محمد صلاح في الملعب حتي إن لم يكن في مستواه هام للغاية، ويُعطي ثقة كبيرة لجميع زملاؤه، وغيابه أثَّر علي المنتخب الوطني خاصةً في مباراة الذهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد ربه: البدري ضحى بنفسه لاستكمال الدوري.. ووجود طارق حامد لا غنى عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.