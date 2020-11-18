شكرا لقرائتكم عبد ربه: البدري ضحى بنفسه لاستكمال الدوري.. ووجود طارق حامد لا غنى عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، أن وجود الخبرات مُهم للغاية في قائمة المنتخب الوطني، خاصةً في المباريات التي تُقام خارج مصر.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "ولا غنى عن طارق حامد في منتخب مصر، ووجود طارق حامد مهم لأي مدرب، طارق يتبني عليه طريقة لِعب"، متابعا: " في رأيي يجب تثبيت طارق حامد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، ويلعب بجواره النني أو السولية".

أكمل: "حسام البدري ضحَّي بنفسه والمنتخب من أجل استكمال بطولة الدوري"، مشيرا: " عدم لِعب مباريات ودية دولية أدَّي لظهور سلبيات منتخب مصر أمام توجو".

اختتم: "وجود محمد صلاح في الملعب حتي إن لم يكن في مستواه هام للغاية، ويُعطي ثقة كبيرة لجميع زملاؤه، وغيابه أثَّر علي المنتخب الوطني خاصةً في مباراة الذهاب".