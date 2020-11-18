شكرا لقرائتكم محمد شريف: صلاح والننى كلمونى بعد الهدف وأبو مكة متواضع ومحترم كأنه محلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شريف لاعب منتخب مصر الأول، مباراة توجو كانت صعبة وكنا نحتاج 3 نقاط وشرف كبير المشاركة مع االفارعنة وتسجيل أول هدف دولى فى مسيرتى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports، حسام البدرى لديه ثقة فى جميع اللاعبين وأشكره وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه

وواصل شريف محمد صلاح والننى كلمونى هاتفيا وباركوا على الهدف مضيفا الجميع واحد هنا فى المنتخب ،و صلاح متواضع ومحترم وكأنه لاعب محلى مش فى ليفربول