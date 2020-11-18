شكرا لقرائتكم المحمدي: أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وأداء الفراعنة في توجو أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب اليوم كان أفضل بكثير من مباراة الذهاب في القاهرة وبكل تأكيد أنا تحت أمر منتخب مصر في أي وقت.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أري أني مُتواجد بالمكان المناسب مع أستون فيلا الذي يُعد أحد أكبر أندية انجلترا، والمشاركة بشكل أساسي من عدمه تعود للجهاز الفني، ولكنِّي أعلم بأنها ستأتي مع الوقت والاجتهاد، وهو ما أسعي إليه".

أردف: "رفضت عرضين للرحيل في بداية الموسم، أستون فيلا فريق عريق في إنجلترا وسعيد بالبقاء بين صفوفه".

أشار: "تريزيجيه أحد أكثر اللاعبين اجتهادًا مع أستون فيلا، والجماهير أصبحت تُدرك مَدَي قيمته الفنية، ولا ينقصه إلا التهديف والذي سيأتي مع التوقيت".

شدد: "ما أحزنني في كأس الأمم الافريقية الأخيرة هو الانتقاد البعيد تمامًا عن كرة القدم، وأري بأني قدَّمت أداء جيد في جميع مبارياتي بالبطولة".

أضاف: "الجماهير في انجلترا أشادت كثيرًا بعصام الحضري بعد مشاركته في كأس العالم 2018".