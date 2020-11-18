شكرا لقرائتكم حجازى: صلاح والننى يساندان ويدعمان المنتخب طوال الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حجازى لاعب منتخب مصر الأول، نتعامل فى كل الظروف الصعبة والأرض والأجواء فى توجو كانت ليست جيدة.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports: "كل كلامنا قبل المباراة مش عايزنا أعذار سواء عندما يغيب صلاح أو النني وكل تركيزنا فى تحسين الأداء والنتيجة".

وواصل: لاعبو المنتخب جميعهم على قدر المسئولية وهى مجرد بداية والقادم أفضل، وسعداء بالفوز على توجو فى المباراتين رغم الصعوبة فى الأجواء وظروف المواجهتين.

وتابع: لم نسع لاختلاق أعذار بغياب صلاح والننى وهدفنا المكسب فقط مضيفا أتمنى مساعدة اتحاد جدة السعودي ورفع اسم مصر فى أى مكان وأحاول التركيزوالاستفادة من خلال التجربة فى الدورى السعودي.

وأتم: صلاح والننى يساندون ويدعمون المنتخب طوال الوقت من خلال الرسائل ونتمى لهما سرعة الشفاء.