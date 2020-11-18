شكرا لقرائتكم حجازى: صلاح والننى يساندان ويدعمان المنتخب طوال الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد حجازى لاعب منتخب مصر الأول، نتعامل فى كل الظروف الصعبة والأرض والأجواء فى توجو كانت ليست جيدة.
وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports: "كل كلامنا قبل المباراة مش عايزنا أعذار سواء عندما يغيب صلاح أو النني وكل تركيزنا فى تحسين الأداء والنتيجة".
وواصل: لاعبو المنتخب جميعهم على قدر المسئولية وهى مجرد بداية والقادم أفضل، وسعداء بالفوز على توجو فى المباراتين رغم الصعوبة فى الأجواء وظروف المواجهتين.
وتابع: لم نسع لاختلاق أعذار بغياب صلاح والننى وهدفنا المكسب فقط مضيفا أتمنى مساعدة اتحاد جدة السعودي ورفع اسم مصر فى أى مكان وأحاول التركيزوالاستفادة من خلال التجربة فى الدورى السعودي.
وأتم: صلاح والننى يساندون ويدعمون المنتخب طوال الوقت من خلال الرسائل ونتمى لهما سرعة الشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حجازى: صلاح والننى يساندان ويدعمان المنتخب طوال الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.