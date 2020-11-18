خسارة السعودية امام جامايكا 1-2 وديا

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الرياض: خسرت السعودية أمام جامايكا 1-2 في مباراة ودية في كرة القدم الثلاثاء في الرياض هي الثانية بين المنتخبين في مدى 3 ايام وتأتي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تقدم الأخضر بهدف عبدالله الحمدان (28) ورد المنتخب الجامايكي بهدفي دانيال جونسون (34) وجافون ايست (64).

وكانت السعودية حققت فوزا سهلا في المباراة الاولى بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة إشراك مجموعة كبيرة من العناصر البديلة بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية قبل أن يجري المدرب الفرنسي هيرفيه رينار عدة تغييرات في الشوط الثاني.

وكاد الأخضر أن يفاجىء جامايكا بهدف مبكر لولا تألق حارسه دوارين ميلر الذي تصدى لكرة عبدالله الحمدان قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (3).

ولاحت فرصة لجامايكا لكن محمد الربيعي تصدى لكرة غريغ لي وحولها للركنية (21).

ورغم الأفضلية الفنية للضيوف إلا أن الأخضر نجح في افتتاح باب التسجيل إثر هجمة مرتدة سريعة وصلت في نهايتها لعبدالله الحمدان الذي لعب الكرة داخل المرمى (28).

وبعد خمس دقائق أدرك منتخب جامايكا التعادل عندما صوب دانيال جونسون كرة قوية استقرت في المقص الأيمن للحارس الربيعي (34).

وفي الشوط الثاني تهيأت فرصة للأخضر لمعاودة التقدم ولكن كرة هتان باهبري ذهبت بعيداً عن المرمى (54).

ومن خطأ دفاعي أضاف المنتخب الجامايكي الهدف الثاني عندما خطف جافون ايست الكرة وواجه المرمى ولعبها على يمين الربيعي (64). وكاد يعزز تقدمه بهدف ثالث لولا الربيعي الذي أمسك الكرة ببراعة (72).