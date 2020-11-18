انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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الرياض: انطلق في السعودية الثلاثاء أول دوري نسائي لكرة القدم بمشاركة 24 فريقاً، تقام منافساته في ثلاث مدن فقط ويضم لاعبات أعمارهن من 17 عاماً وما فوق.

ويضم كل فريق 16 لاعبة، ثمانية منهن يشاركن في الملعب، فيما يحق لكل فريق مشارك في الدوري تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى في اللوائح.

وانطلق الموسم الأول من دوري السيدات، والممول من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في مدن الرياض وجدة والدمام، وسيكون بنظام المجموعات، أي كل منطقة تشكل مجموعة، ويتأهل أوائل المجموعات إلى الدوري الثاني بنظام خروج المغلوب، على أن يتم في وقت لاحق تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، وجائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي (حوالى 135 ألف دولار).

وشهد اليوم الأول ثماني مباريات توزعت مناصفة بين الرياض وجدة.

وقد اختار الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة الأمير خالد بن الوليد، طواقم إدارية وفنية أردنية لإدارة المباريات، فيما استقطب أطقم تحكيم نسائية من لبنان.

وكان الاتحاد أطلق في شباط/فبراير الماضي دوري كرة قدم للسيدات على المستوى المجتمعي في الرياض فقط.

واعتبر الاتحاد أن انطلاق دوري نسائي لكرة القدم على مستوى السعودية يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن.