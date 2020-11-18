شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل تدريباته استعدادًا للودية الثانية أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب، تدريباته على ملاعب المركز الأوليمبى استعدادًا للمباراة الودية الثانية بمعسكر تماسيح النيل، والتى تجمعهم بفريق الجونة يوم الجمعة المقبل، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وكان أسوان قد فاز فى أولى التجارب الودية على نظيره النجوم بهدفين نظيفين.

وفى وقت سابق، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان المشرف على فريق الكرة، عن الصفقة رقم 13 لأبناء الجنوب، وقال أمين فى تصريحات خاصة أن أسوان نجح فى التعاقد مع المحترف المصرى عمر يوسف انتقال حر من الدورى البرتغالى 3 مواسم، قادماً من نادى ساكافانيس البرتغالى، وذلك لتدعيم وسط ملعب فريق أسوان.

وضم أسوان 12 صفقة قبل عمر يوسف فى الميركاتو الصيفى لأبناء الجنوب، وهم، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين، حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.