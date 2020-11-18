شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب يهنئ بالفوز على توجو: ألف مبروك لمصر.. لعيبه رجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، لاعبو المنتخب وحراس مرمى الفراعنة، عقب الفوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصد الثلاث نقاط، فى المباراة التى أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون 2022، ونشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بحراس المنتخب الثلاثة الشناوى وأبو جبل ومحمد بسام، أتبعها بتعليق: "ألف مبروك لمصر، لعيبه رجاله.. الكل فى واحد".

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه"، فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.



أيمن طاهر

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحى - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء- على جبر - رمضان صبحي-حسام حسن - عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.