شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: بنموت نفسنا فى الملعب.. وأساعد زملائى فى تسجيل الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر الأول وفريق أولمبياكوس اليونانى، الشعب المصري بالانتصار على منتخب توجو فى المباراتين بتصفيات أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الفوز أعاد الثقة للجميع، لافتًا إلى إن اللاعبين والجهاز الفنى وضعوا كل تركيزهم من أجل تحقيق الفوز واسعاد الجماهير، قائلاً: "كنا بنموت نفسنا فى الملعب".

أضاف كوكا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "أسعى لمساعدة زملائى دائما وليس إحراز الاهداف فقط، ومهمتى كرأس حربة مساعدة زملائى فى الملعب، وهدفنا الأول فى كل مباراة النتيجة ثم الأداء".

وطمئن الجماهير على نجمى ليفربول وأرسنال قائلاً: "صلاح والننى بخير ونتنمى عودتهما سريعا إلى الملاعب وتعافيهما من كورونا"