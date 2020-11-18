إبراهيم المنيسى يطمئن جماهير الأهلى على إصابات نجوم القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الإعلامى إبراهيم المنيسى، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، جماهير القلعة الحمراء، على لاعبى النادى الذين لعبوا مع منتخبات بلادهم، خلال مباريات الجولة الرابعة، التى أقيمت أمس الثلاثاء، للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية فى الكاميرون 2022، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "اطمئنوا تماما.. إصابة ديانج بسيطة خالص.. أيمن أشرف عنده كدمة خفيفة.. ومعلول ما عندوش حاجة غير كل خير إن شاء الله".



المنيسى

وتسبب أليو ديانج وعلى معلول، نجما النادى الأهلى فى حالة من القلق لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما سقط الثنائى أرضا خلال مشاركاتهما مع منتخبات بلادهما فى مباراتى الأمس، أمام كلا من ناميبيا وتنزانيا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وسقط الثنائى على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط اليو ديانج فى الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.

وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.