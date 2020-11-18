شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: صلاح والننى كلمونى بعد الهدف وأبو مكة متواضع كأنه لاعب محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شريف لاعب منتخب مصر الأول، أن مباراة توجو كانت صعبة وكنا نحتاج 3 نقاط وشرف كبير المشاركة مع الفراعنة وتسجيل أول هدف دولى فى مسيرتى، مشيرًا خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبوتس"، إلى إن حسام البدرى لديه ثقة فى جميع اللاعبين، موجهًا الشكر له على ثقته فى الاعتماد عليه، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفنى والجماهير.

وقال شريف: "محمد صلاح والننى كلمونى هاتفيًا وباركوا على الهدف.. الجميع واحد هنا فى المنتخب، وصلاح متواضع ومحترم وكأنه لاعب محلى مش فى ليفربول".

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.