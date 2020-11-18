شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تصل القاهرة فى السادسة صباح اليوم بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة في السادسة صباح اليوم الأربعاء قادمة من توجو على متن طائرة خاصة، بعد مواجهة منتخب توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها دولة الكاميرون.

كما يصل مع بعثة منتخب مصر على متن الطائرة الخاصة محمد النني لاعب المنتخب وأرسنال الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية الخاصة به والمتمثلة في تخصيص مكان له بالطائرة بعيدا عن جميع أعضاء المنتخب والبعثة، إلى جانب ارتدائه الزي الطبي العازل والمخصص لمرضي كورونا، والذي تم استقدامه من مصر عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، إلى جانب اصطحاب دكتور خاص بمستشفيات العزل الطبي لكورونا مع بعثة المنتخب لمتابعة حالة اللاعبين.

في سياق متصل، أرسل نادي أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه قامت بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي، حفاظا على اللاعب من طول الرحلة في حالة سفره مع المنتخب وهي الذهاب للقاهرة لمدة 6 ساعات، ثم السفر من إنجلترا للقاهرة في رحلة أخرى وهو ما رآه مسئولو النادي الإنجليزي به نوع من الإجهاد على اللاعب، وفضلوا إرسال طائرة خاصة تقله من توجو لإنجلترا مباشرة.