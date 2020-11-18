شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدى: تحت أمر المنتخب فى أى وقت.. وحزنت من انتقادى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر السابق، أن أداء المنتخب أمام توجو فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 كان أفضل بكثير من مباراة الذهاب فى القاهرة وبكل تأكيد أنا تحت أمر منتخب مصر فى أى وقت.

قال المحمدى خلال تصريحات تلفزيونية: "أرى أنى مُتواجد بالمكان المناسب مع أستون فيلا الذى يُعد أحد أكبر أندية انجلترا، والمشاركة بشكل أساسى من عدمه تعود للجهاز الفنى، ولكنِّى أعلم بأنها ستأتى مع الوقت والاجتهاد، وهو ما أسعى إليه".

أردف لاعب أستون فيلا: "رفضت عرضين للرحيل فى بداية الموسم، أستون فيلا فريق عريق فى إنجلترا وسعيد بالبقاء بين صفوفه".

أشار المحمدى: "تريزيجيه أحد أكثر اللاعبين اجتهادًا مع أستون فيلا، والجماهير أصبحت تُدرك مَدَى قيمته الفنية، ولا ينقصه إلا التهديف والذى سيأتى مع التوقيت".

شدد أحمد المحمدى: "ما أحزننى فى كأس الأمم الافريقية الأخيرة هو الانتقاد البعيد تمامًا عن كرة القدم، وأرى بأنى قدَّمت أداء جيد فى جميع مبارياتى بالبطولة".

أضاف المحمدى: "الجماهير فى انجلترا أشادت كثيرًا بعصام الحضرى بعد مشاركته فى كأس العالم 2018".