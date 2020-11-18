شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة فى الصدارة.. 5 مكاسب من الفوز على توجو.. (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز مهم خارج الديار حققه المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 أمام توجو فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، ليلتقط الفراعنة الأنفاس عقب فترة عصيبة واجهت الفريق تمثلت فى غياب عدد من العناصر المهمة على رأسهم محمد صلاح والننى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وإيقاف عمرو السولية وإصابة محمد هانى.

بهذه النتيجة رفع المنتخب رصيده للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات وجزر القمر في المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ويتفوق الفراعنة بفارق الأهداف، وكينيا ثالث بنقطتين وتوجو في قاع المجموعة، ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة من المباراتين المقبلتين للتأهل رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية القادمة.

ويعتبر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب للوطني الرابح الأكبر من انتصار الفراعنة خصوصًا أنه تعرض لهجوم حاد من الجماهير عقب الفوز بهدف نظيف على توجو فى القاهرة، خصوصا أن الأداء لم يرتقِ للمستوى المطلوب للمستوى المطلوب لذا أصبح البدرى حديث السوشيال ميديا خصوصًا تعبيراته الغاضبة من على الخطوط، ووقتها علق البعض: "الكابتن حسام لم يتخلى عن تكشيرته المعهودة".