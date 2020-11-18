وزارة الرياضة والأوليمبية يشكلان لجنة للتحقيق فى خناقة المركز الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الرياضة بالتعاون مع اللجنة الاولمبية، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الواقعة التى شهدها المركز الاولمبى والخاصة اشتباك افراد الجهاز الفنى واللاعبين ووصول الازمة إلى قسم الشرطة.
جاء قرار تشكيل اللجنة للتحقيق فى كافة ملابسات الواقعة وإصدار تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن جميع من يثبت مخالفتهم من جميع المعنيين.
شهد المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، خناقة بين أفراد منتخب المصارعة، وكان أطراف الازمة كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.
بدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التى تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظى، فقام نجل فرج بالتعدى على محمد طلبة، وتدخل مسئولى المركز والعاملين به، وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين.
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