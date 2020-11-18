ديانج يطمئن جمهور الأهلى: "أنا بخير ..لا داعى للقلق"

وسقط الثنائي على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط اليو ديانج في الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أي لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

وشهد تشكيل نسور قرطاج تواجد على معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وجاء كالتالى: فاروق بن مصطفى - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر - سيف الدين الخاوي - يوسف المساكني - وهبي الخزري.

وكان المنتخب التونسى حقق فوزا هاما على ضيفه التنزانى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.