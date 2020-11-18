- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يطمئن جمهور الأهلى: "أنا بخير ..لا داعى للقلق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن اليو ديانج لاعب النادى الأهلى ومنتخب مالى، جمهور القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب مالى وناميبيا، ونشر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: " أنا بخير لا داعى للقلق"، وذلك قبل العودة الى القاهرة والانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، وتسبب أليو ديانج وعلى معلول نجما النادي الأهلي في حالة من القلق لدى جماهير المارد الأحمر، بعدما سقط الثنائي أرضا خلال مشاركاتهما مع منتخبات بلادهما أمام كلا من ناميبيا وتنزانيا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.
وسقط الثنائي على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط اليو ديانج في الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.
وينتظر النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أي لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.
وشهد تشكيل نسور قرطاج تواجد على معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وجاء كالتالى: فاروق بن مصطفى - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - علي معلول - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر - سيف الدين الخاوي - يوسف المساكني - وهبي الخزري.
وكان المنتخب التونسى حقق فوزا هاما على ضيفه التنزانى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانج يطمئن جمهور الأهلى: "أنا بخير ..لا داعى للقلق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.