شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يستدعى أطراف خناقة المركز الأولمبى باللجنة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية جلسة غدٍ مع كل من سمر حمزة ومدربها محمد طلبة، وممدوح فرج مدرب منتخب السيدات، بالإضافة إلى أحمد عمارة المشرف على لجنة منتخبات المصارعة، لمناقشتهم فيما حدث بالمركز الأولمبى على هامش تدريبات المنتخب، من تشابك بين نجل ممدوح فرج، ومحمد طلبة، وصلت إلى استدعاء الشرطة والتوجه إلى قسم البساتين.

وتم إبلاغ حطب عن طريق المركز الأولمبى، وكذلك وزارة الرياضة، بما شهده المركز، من حضور الشرطة، وأبدى رئيس الأولمبية عن استيائه مما حدث، و هوما لايليق بمنتخب المصارعة من مدربين و لاعبين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقيق معهم، وتحديد المخطئ والمتسبب في الأزمة، وتحديد موقفه.

شهد المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى خناقة بين أفراد منتخب المصارعة وكان أطراف الأزمة كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.

بدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التى تسمعها سمر حمزة وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظى فقام نجل فرج بالتعدى على محمد طلبة، وتدخل مسئولو المركز والعاملين به وتم استدعاء الشرطة وتم إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة ومن المقرر توجه بعضهم إلى المركز لمعرفة التفاصيل وتحديد المخطئ مع فتح تحقيق فى الواقعة

بالفعل توجهت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة ومعها مدربها محمد طلبة المدرب الخاص بها وممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ومعه نجله إلى قسم البساتين لتحرير محضر بواقعة الأزمة التى شهدها المركز الأولمبى من تعدى نجل فرج على محمد طلبة وتواجد معهم في قسم الشرطة كل من أحمد عمارة المشرف على منتخبات المصارعة بالإضافة إلى أحد ممثلى المركز الأولمبي كما أرسلت الشركة الراعية أحد المحامين للتواجد مع سمر ومدربها.