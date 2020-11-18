شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر بعد الفوز على البرازيل: احنا جامدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأولمبى، إن التتويج بميدالية فى أولميباد طوكيو 2021 هدفنا الأهم خلال الفترة القادمة، مضيفا: "نبذل أقصى ما فى وسعنا للتتويج فى اليابان"، وأضاف فى تصريحات على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير: "خلوا بالكم من منتخب مصر الأولمبي فيه لاعيبة جامدة جدا، واحنا جامدين ومستوانا يتطور كثيرا".

وواصل تصريحاته قائلا: "منتخب البرازيل كبير جدا والطبيعي يكون فيه تراجع ولكن منتخب مصر حافظ على مستواه وتمكن من العودة مرة أخرى"، مضيفا: "شوقى غريب قال لنا بين الشوطين انتوا لاعيبة كبيرة ولازم ترجعوا فى المباراة".

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادا لبطولة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

مباراة اليوم امام منتخب البرازيل حققت العديد من المكاسب المعنوية والفنية لمنتخب شوقي غريب، وكانت الأكثر افادة من مباراة كوريا الاولي في افتتاح مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي.