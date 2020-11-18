محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعرب لاعبو منتخب مصر عن سعادتهم بالفوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون. ووضع المنتخب قدما في نهائيات أمم إفريقيا بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب جزر القمر، المتساوي معه في نفس الرصيد. ويستعرض الخليج 365 رسائل لاعبي المنتخب بعد الفوز على توجو عبر قناة "أون تايم سبورتس" في الفيديوهات التالية.. محمود تريزيجيه: القادم أفضل وهدفنا التتويج ببطولة أمم إفريقيا وليس التأهل فقط أحمد حجازي: لم نسع لاختلاق أعذار بإصابة صلاح والنني.. وهدفنا المكسب فقط أيمن أشرف: إصابتي عبارة عن "كدمة وشد".. والأمور بسيطة محمد الشناوي: جميع لاعبي منتخب مصر رجالة وسعيد بالفوز على توجو عبدالله السعيد: سعيد بالفوز على توجو.. والحصول على 6 نقاط من المباراتين شيء رائع محمود حمدي الونش: أعدنا ثقة الجمهور في المنتخب.. وأتمنى مشاركة أيمن أشرف في نهائي إفريقيا محمد شريف: محمد صلاح لاعب متواضع، تشعر وكأنه يلعب معنا في الدوري المصري أحمد حسن كوكا: فوز المنتخب أهم من تسجيلي للأهداف

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 8 رسائل من لاعبي المنتخب بعد ثلاثية توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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