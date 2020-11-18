بالفيديو.. الإكوادور تفوز 6-1 أمام كولومبيا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المنتخب الإكوادوري انطلاقته الرائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الكبير 6 / 1 على نظيره الكولومبي في الجولة الرابعة من التصفيات.

ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى تسع نقاط بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليزاحم نظيره البرازيلي في صدارة جدول التصفيات مؤقتا لحين انتهاء مباراة المنتخب البرازيلي مع مضيفه الأوروجوياني في نفس الجولة.

وواصل المنتخب الكولومبي ترنحه في التصفيات وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي وتجمد رصيده عند أربع نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

وحسم المنتخب الإكوادوري المباراة تماما في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه بأربعة أهداف سجلها روبرت أربوليدا وآنخل مينا وميكايل استرادا وكزافييه أرييجا في الدقائق السابعة والتاسعة و32 و39 مقابل هدف سجله خاميس رودريجيز من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل البديل جونزالو بلاتا الهدف الخامس للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 78 لكنه تعرض للطرد بعدها بدقيقتين فقط لنيله الإنذار الثاني في المباراة فيما اختتم أربوليدا التسجيل في المباراة بالهدف الثاني له وهو السادس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.