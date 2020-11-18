البدري: هناك تربص بي.. وهذا سبب استبعاد أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن هناك تربص به، متمنيا لو كان لدى الكرة المصرية عدة نسخ من أحمد فتحي، الذي استبعده من قائمة الفريق في تصفيات أمم إفريقيا.

في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، قال البدري عن السبعة تغييرات التي أجراها في مواجهة توجو بالجولة الرابعة للتصفيات: "المغامرة مطلوبة في كرة القدم، لكنها كانت منطقية ومحسوبة من خلال خبرتي".

وأضاف: "مررنا بمشاكل كثيرة وتعرضنا لعدة إصابات، وكان البعض كان ينتقدني بسبب كثرة اللاعبين في القائمة".

وعن أزمة مركز الظهير الأيمن للمنتخب بعد إصابة محمد هاني، رد البدري: "ماذا عن أحمد توفيق؟ الناس تريد أن تنتقد لأهداف معينة، أحمد توفيق كان يتنافس مع محمد هاني على هذا المركز وكل منهم لعب مباراة".

وأكمل: "أحمد توفيق كان في القائمة مع محمد هاني وكان الثنائي مرشحا للمشاركة، طارق حامد كذلك غاب عن المباراة الأولى في مصر لأنني كنت أعلم أن كل مباراة لها حساباتها، وهذا ما قلته للاعب وكان ملتزما للغاية".

وتابع: "هناك تربص بي في الفترة الأخيرة لأغراض معينة، لكني لا ألتفت لهذا الأمر لأنني اعتدت عليه، أتخذ قراراتي بما يرضي الله ولمصلحة المنتخب".

وواصل: "التأهل إلى كأس العالم من أهدافي الأساسية مع المنتخب، وأسعى لتجديد دماء الفريق مع دعمه بالخبرات المميزة".

وعن ردود فعله الغاضبة في المباريات، أكد البدري: "أضحك باستمرار وفي أي وقت، لكن ذلك غير مطلوب أثناء المباريات".

وانتقل البدري للحديث عن استبعاد أحمد فتحي من قائمة المنتخب في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس" قائلا: "علاقتي مميزة بأحمد فتحي وتدَّرب معي لسنوات طويلة وكان يؤدي بإخلاص وعطاء وله معزّة خاصة عندي".

وأتم قائلا: "أتمنى أن يكون لدينا 10 أحمد فتحي في جميع المراكز بالكرة المصرية، لكن كل مرحلة ولها ظروفها، يعتقد البعض أن الانفعال يكون له تأثير إيجابي، لكن الانفعال في بعض الأحيان ليس جيدا".