الونش: أعدنا ثقة الجمهور في المنتخب.. وأيمن أشرف تعرض لكدمة خفيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمود حمدي "الونش"، لاعب المنتخب الوطني، سعادته بالفوز بـ 6 نقاط خلال المباراتين الماضيتين ذهاباً وإياباً أمام نظيرهم التوجولي.

وقال الونش، في لقاء بفضائية أون تايم سبورتس:"6 نقاط هامة في مشوارنا وأعدنا الثقة لجمهورنا والحمدلله وضعنا المنتخب وأنفسنا في المكان الذي نستحقه واستطعنا حصد النقاط رغم العقوبات مثل غياب محمد صلاح ومحمد النني وربنا يتمم شفائهم ويعودوا لنا بالسلامة".

وأوضح لاعب المنتخب أن التجانس بينهم في الفريق يعود لمعرفتهم ببعضهم البعض، قائلاً:"لعبت مع معظم اللاعبين من قبل فنصفهم لعب معي في الزمالك وأخرين كانوا معي في المنتخبات السنية السابقة والكل هنا على قلب رجل واحد".

ورد الونش على سؤاله عن حالة أيمن أشرف عقب إصابته في مباراة توجو:"تعرض لكدمة خفيفة وربنا يوفقه ويكون رقم واحد في تشكيل الأهلي".

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكونجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة بعدما يُنهي كل منهما مباراته في بطولة كأس مصر يوم 21 المقبل.