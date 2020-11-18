"الأمور بسيطة".. أول تعليق من أيمن أشرف بشأن إصابته أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أيمن أشرف مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، أن إصابته بسيطة ولا يعاني من أي مشاكل.

وغادر أيمن أشرف مباراة منتخب مصر وتوجو بالتصفيات الأفريقية متأثراً بالإصابة.

وعلق أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس1" قائلاً "الحمد لله، الأمور بسيطة، أعاني من شد وكدمة، إصابة خفيفة وإن شاء الله سأكون على ما يرام".

واستمر "إن شاء الله بعد العودة للقاهرة أتواجد مع الأهلي بشكل طبيعي".

واختتم "الجميع في منتخب مصر إخوات ولا يوجد أي مشاكل، الحمد لله على الفوز على توجو مرتين وحصد 6 نقاط والاقتراب من التأهل لأمم أفريقيا".

وحقق منتخب مصر الفوز 3-1 على توجو بالجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكان المنتخب قد فاز بالجولة الثالثة 1-0 في استاد القاهرة.