ملف الأربعاء.. سقوط ألمانيا.. فوز تاريخي لمنتخب مصر أمام البرازيل.. وإصابة أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء. رسائل شوقي غريب ومدرب البرازيل بعد "الانتصار التاريخي" لمصر الأوليمبي الصفقة الـ 13.. سيراميكا يتعاقد مع الغاني وينفول كوبيناه فرنسا تقلب تأخرها أمام السويد لفوز عريض بدوري الأمم الأوروبية كواليس عودة المنتخب بعد الفوز أمام توجو:"طائرة لتريزيجيه وسيارة للنني وعزل يوم" إلى نهائيات دوري الأمم.. إسبانيا تكتسح ألمانيا بسداسية تاريخية انتصار تاريخي للفراعنة.. المنتخب الأوليمبي يُحقق أول فوز لمصر على البرازيل ساسي ومعلول يشاركان في تأهل تونس لأمم أفريقيا بعد التعادل تنزانيا ديانج يشارك في تأهل مالي لأمم أفريقيا رسمياً بعد الفوز على ناميبيا راموس يعادل الدعيع والمطوع ويستمر في مطاردة أحمد حسن البدري: البعض يهاجمني لأنه يريد مكاني.. والآخر لاعتذاري عن الظهور معه إصابة طاهر محمد طاهر تصدم الأهلي المحمدي: هذا ما أحزنني في أمم أفريقيا.. ورفضت مغادرة أستون فيلا طبيب المنتخب: أيمن أشرف لا يعاني من إصابة مصدر بالأهلي لمصراوي: فحص طبي لأيمن أشرف بعد العودة لتحديد حجم إصابته حسام البدري: "فوزنا على توجو خطوة مهمة في مشوار التأهل للأمم الأفريقية" حسام البدري: أُهدى الفوز على توجو إلى جمهور الكرة المصرية فضل: إصابة النني بـ"كورونا" ليست تقصيرًا منَّا.. وسنجري مسحة فور وصولنا البدري: لدينا هدفان نريد تحقيقهما.. وأربكنا توجو بتعديل التشكيل الجنايني: صلاح والنني بخير.. ويجب أن نساند حسام البدري خاص.. مسحة لبعثة المنتخب فور الوصول للقاهرة بنشرقي يشاهد انتصار المغرب على أفريقيا الوسطى بالتصفيات الأفريقية الكشف عن موقف صلاح من المشاركة مع ليفربول اتحاد الكرة يكشف إصابة أيمن أشرف أمام توجو عراقي وريان يحولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل "ثقتي بلا حدود في حسام البدرى وجهازه".. عمرو الجنايني عن فوز المنتخب على توجو عمرو الجنايني: "اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للاعبي المنتخب خلال عودتهم للقاهرة" كواليس عودة المنتخب بعد الفوز أمام توجو:"طائرة لتريزيجيه وسيارة للنني وعزل يوم" طبيب المنتخب: أيمن أشرف لا يعاني من إصابة المحمدي: هذا ما أحزنني في أمم أفريقيا.. ورفضت مغادرة أستون فيلا مصدر بالأهلي لمصراوي: فحص طبي لأيمن أشرف بعد العودة لتحديد حجم إصابته

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. سقوط ألمانيا.. فوز تاريخي لمنتخب مصر أمام البرازيل.. وإصابة أيمن أشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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