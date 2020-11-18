بالصور والفيديو.. شاهد لقطات وملخص فوز مصر الأوليمبي التاريخي أمام البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد:

قدم منتخب مصر الأوليمبي أداءً ممتعاً وحقق الفوز على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 بملعب استاد القاهرة الدولي بالدورة الدولية الودية.

منتخب مصر كان قد تعادل مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، بينما فازت البرازيل على كوريا 3-1، وفوز مصر على البرازيل يجعلها البطل لتلك الدورة.

ويُعد هذا هو أول انتصار للكرة المصرية على نظيرتها البرازيلية في التاريخ.