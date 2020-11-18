رسائل شوقي غريب ومدرب البرازيل بعد "الانتصار التاريخي" لمصر الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على توجيه عدد من الرسائل للمدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي أندري جاردين بعد مباراة المنتخبين.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره البرازيلي 2-1 بملعب استاد القاهرة، في الدورة الدولية الودية.

وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" "جميع اللاعبين قدموا أداء مميز وكان هناك تنفيذ للتعليمات بشكل كامل طوال المباراة".

وتابع "لقد شاهدنا أكثر من مباراة لمنتخب البرازيل وقمنا بدراستهم بشكل جيد وتحدثنا مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف".

وأكد "هناك أجندة دولية في شهر مارس، إن شاء الله نلعب أمام منتخبات قوية، أقدم التهنئة لحسام البدري بعد الفوز على توجو، نحن الصف الثاني للمنتخب الأول".

واستمر "كان لدينا نقص عددي لكن في النهاية قدمنا مباراة تاريخية أمام البرازيل".

وتحدث غريب مع المدير الفني لمنتخب البرازيل قائلاً "الشعب المصري يعشق كرة القدم البرازيلية، ونحن سعداء بتواجد منتخب البرازيل هنا ونتمنى لكم دائما التوفيق".

وأضاف "أتمنى أن يكون لديكم من الوقت لزيارة الأهرامات والاستمتاع بالقاهرة، لقد سبق وتواجدت مع المنتخب الأول في المباراة الشهيرة 2009".

وشدد "دائما نستمتع بنجوم البرازيل الكبار لهذا نحن سعداء بتواجدكم هنا واللعب أمامكم".

ومن جانبه رد المدير الفني لمنتخب البرازيل قائلاً "لعبنا مباراة جيدة أمام مدرب صاحب خبرات، منتخب مصر مدرسة أفريقية متميزة كنا نحب أن نلعب أمامها".

وواصل "المباراة كانت صعبة لكن بالطبع استفدنا وحصلنا على خبرات استعداداً للأولمبياد، نحن نمتلك لاعبين كبار اعتادوا على اللعب لأندية كبرى".

واختتم "ربما نلعب مجدداً أمام مصر في الأولمبياد".