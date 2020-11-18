الصفقة الـ 13.. سيراميكا يتعاقد مع الغاني وينفول كوبيناه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد بصورة رسمية مع الغاني وينفول كوبيناه، لاعب نادي هأرتس أوف أوك الغاني.

ووقع اللاعب الغاني، بحسب بيان صادر عن سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، على عقود رسمية لمدة 3 مواسم.

وسبق للاعب صاحب الـ 29 عاماً وأن مثل عدة أندية عربية مثل دبي الإماراتي ونجران السعودي.

ويُعد اللاعب وينفول كوبيناه الصفقة الـ 13 لنادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم محمد إبراهيم، أحمد محسن، محمد توني، محمد مسعد من مصر المقاصة، رجب بكار من بيراميدز وثنائي وادي دجلة عبدالرحمن بودي وعبدالله محمود بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين "أوفا" مهاجم الشرقية للدخان ومحمد جمال حارس المقاولون العرب وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.