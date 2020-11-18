بث مباشر | مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو اليوم في تصفيات كأس العالم

يستقبل استاد بيرو الوطني، مباراة قوية تجمع بين منتخب بيرو ونظيره الأرجنتين، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، وذلك لحساب فعاليات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

متابعو موقع الوفد سيكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد بيرو اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، أي الثانية والنصف بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق خالد الحدي.

لم ينجح المنتخب الأرجنتيني من مواصلة الانتصارات، وتعثر بالتعادل الإيجابي أمام باراغواي بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

وأنهى الأرجنتين استعداداته لمباراة اليوم بكل قوة وتركيز عالي، وسيدخلها بمعنويات مرتفعة، من أجل نسيان ما فاته ومحاولة تقديم مباراة تليق به وتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاثة التي ستبقيه في المربع الذهبي المؤهل إلى كأس العالم.

وعلى الجهة الأخرى، تلقى منتخب بيرو الخسارة من تشيلي في الجولة

الماضية بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثامن على جدول الترتيب.

ورغم المعاناة التي يعانيها المنتخب البيرو، إلا أنه لن يستسلم وسيقاتل بكل قوة من أ<�ل محاولة تحقيق أول انتصار له في التصفيات، لرفع معنوياته ومحاولة القتال في المباريات المتبقية وحصد مزيد من النقاط.