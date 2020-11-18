انطلاق التجمع الثالث لمعسكر منتخب الكرة النسائية

انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الأول والأنسات تحت 20 سنة.

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق بمتابعة المران للوقوف على آخر الاستعدادت. ووصل الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني التركيز على التحركات الهجومية والاختراق من العمق والأطراف والتحركات الدفاعية ومن المقرر أن يختتم التجمع

الثالث يوم الجمعة المقبل.

وأكد أحمد رمضان على رضاه على المستوي بوجه عام مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اللاعبات بسبب حجم التدريبات وتلقين اللاعبات تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية وأن مرحلة الانتقاء

مستمرة حتى نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأكد باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء كل الحارسات المتاحين فى الدوري حيث تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و٧ حارسات تحت 20 سنة مشيرا إلى أن بعضهن تحت ٢٠ سنة لا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول وتم استدعائهن للوقوف على مستواهن وسيشاركن مع الأندية دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.