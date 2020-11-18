تريزيجيه: أستون فيلا قرر إرسال طائرة خاصة لعودتي لإنجلترا

أكد محمود تريزيجيه نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، أن النادي قرر إرسال طائرة خاصة من أجل عودته لإنجلترا مباشرة. وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية، "نادي أستون فيلا قرر إرسال طائرة خاصة لي من أجل العودة إلى إنجلترا". خاصة لي من أجل العودة إلى إنجلترا". ويستعد نادي أستون فيلا لمواجهة نظيره برايتون يوم السبت المقبل في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي. وتطرق تريزيجيه في حديثه عن فوز المنتخب الوطني على توجو "بالتأكيد سنصعد لأمم إفريقيا، وسنحصد اللقب القاري". ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 8 نقاط، بعدما فاز على توجو أمس الثلاثاء بثلاثية مقابل هدف.

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