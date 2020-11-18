حازم إمام: موسيماني سيندم بسبب التفريط في هذ اللاعب

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي سيندم في التفريط في خدمات عمار حمدي. وانتقل عمار حمدي لاعب النادي الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة. وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أرى أن موسيماني سيندم بسبب خروج عمار حمدي معاراً لنادي الاتحاد السكندري، بعدما شاهد مدرب الأهلي أدائه خلال مباراة مصر والبرازيل من داخل الاستاد". الاستاد". وأضاف " موسيماني سيطالب إدارة الاهلي باستعادة أحمد ياسر ريان وإنهاء إعارته للجونة بعد أدائه في الفترة الأخيرة". وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاولمبي امام البرازيل في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين وفاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعدادات لاولمبياد طوكيو.

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