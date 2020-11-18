حازم إمام يشيد بأداء المنتخب الأولمبي مع شوقي غريب

أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق، بأداء المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب. وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " كنت ضد فكرة تعيين شوقي غريب مدرباً للمنتخب الأولمبي، لكنني أعتذر وارفع القبعة له". غريب مدرباً للمنتخب الأولمبي، لكنني أعتذر وارفع القبعة له". وأضاف " المنتخب الأولمبي أداؤه قوي ومطمئن للغاية، ويستطيعون الوصول لمرمى المنافس بشكل جيد". بشكل جيد". وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الاستعدادات لاولمبياد طوكيو. يذكر أن شوقي غريب قاد المنتخب الأولمبي للتتويج بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما، ليتأهل الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

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