رامز حفظ الله يشارك في فوز منتخب المغرب للشباب على بوركينا فاسو

شارك رامز حفظ الله لاعب منتخب المغرب لتحت ١٧ عامًا في فوز أسود الأطلس على بوركينا فاسو بهدف دون نضيف خلال مباراة ودية جمعت الفريقين. سجل إسماعيل صيباري هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 43، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد السادس.
وشارك حفظ الله في أول مشاركة له مع منتخب المغرب بعدما دخل كبديل.
وفضل حفظ الله تمثيل منتخب المغرب بدلًا من المنتخب المصري، بعد عدم رد الأخير على خطاب اتحاد الكرة، الذيطالبه بالمجيء إلى مصر لخوض اختبارات على حسابه الشخصي من إقامة وسفر. في سياق متصل، قالت سمير ملوكي والدة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الانجليزي، ان نجلها لم يرفض الانضمام لمنتخب مصر للشباب.
أضافت والدة اللاعب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "تواصلنا مع ربيع ياسين مدير فني منتخب الشباب وبالفعل تعامل معنا بكل زوق وادب، وطلب الحصول على فيديوهاتلرؤية نجلي.
وواصلت والدة رامز حفظ الله: وبعد ذلك طلب ياسين حضور نجلي لمصر وطلبنا منه ان تكون تلك الامور رسمية لانه تابع لفريق ميلوول الانجليزي ولابد من مخاطبة فريقه اولا. وتابعت : وبالفعل ارسلوا الخطاب الرسمي ولكن كانت هناك بعض البنود منقوصة، اهمها تكلفة اللاعب بالسفر وبكل المصروفات، وهذا الامر يقلل من قيمة اللاعب.
وواصلت: لم نرفض انضمام رامز لمنتخب مصر ولكن لم نلقى متابعة من المنتخب بعد ارسال الخطاب والرد عليه. واتمت: نجلي انضم للمنتخب المغربي بعد ارسال خطاب رسمي من الجامعة المغربية، مصر والمغرب بالنسبة لرامز واحد ولا يوجد فرق بينهم.
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