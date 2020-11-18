حسام البدري يكشف السبب وراء الانتقادات الموجهة إليه

علق حسام البدري مدرب منتخب مصر على الانتقادات الموجهة إليه مؤخراً بسبب تراجع أداء الفراعنة.
وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية: "التعرض للهجوم أمر طبيعي في أي عمل، لكن ما يحزننيأنني أتعرض لهجوم مغرض".
وأوضح "البعض يهاجمني من أجل الحصول على منصبي، كما أن هناك بعض الإعلاميين ينتقدونني لأنني لا أظهر معهمعبر قنواتهم".
وأضاف "هذه الانتقادات لا تؤثر عليّ، فأن اعتدت على العمل تحت ضغط، وأركز جيداً في عملي".
يذكر أن المنتخب الوطني حقق فوزا هاما على نظيره التوجولي في الجولة الرابعة بتصفيات امم افريقيا وتصدر ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط.
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