حسام البدري يكشف العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل المنتخب

كشف حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، العلاقة بين لاعبي الاهلي والزمالك داخل المنتخب الوطني، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية. وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية: "العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك جيدة للغاية داخل المنتخب ولا يفكرون سوى في مباريات المنتخب حالياً". بين لاعبي الأهلي والزمالك جيدة للغاية داخل المنتخب ولا يفكرون سوى في مباريات المنتخب حالياً". وأضاف "علاقة لاعبي الأهلي والزمالك جيدة جداً ولا يوجد بينهم حساسية مطلقاً". يوجد بينهم حساسية مطلقاً". يذكر أن الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في التاريخ يوم 27 من الشهر الجاري. وحقق المنتخب الوطني فوزاً مستحقاً على نظير التوجولي بثلاثية مقابل هدفي في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2021 بالكاميرون.

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