فرنسا تهزم السويد.. والبرتغال تُسقط كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره السويدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة من دوري الامم الاوروبية.

سجل أوليفيه جيرو وبنيامين بافارد ثلاثية المنتخب الفرنسي في الدقائق 16، 36، 59، فيما سجل

هدفي المنتخب السويدي كل من فيكتور كلايسون وروبين كايسون في الدقيقتين 4، 88.

وفي نفس المجموعة أسقط المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي بثلاثية مقابل هدفين، حيث أهداف البرتغال كل

من روبن دياز وكرستيانو رونالدو في الدقائق 53، 61، 90، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدفي كرواتيا في الدقيقتين 29، 65.

بهذه النتيجة يتربع المنتخب الفرنسي على صدارة مجموعته برصيد 16 نقطة، ويحل البرتغال خلفه بـ 13 نقطة، فيما يتذيل كرواتيا والسويد ترتيب المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما.