بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الاربعاء في تصفيات كأس العالم 2022 بين البرازيل وأوروجواي، ضمن الجولة الرابعة.

تنطلق مباراة البرازيل وأوروجواي في تمام الساعة 23:00 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش، 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب سينتيناريو في العاصمة الأوروجويانية “مونتفيديو”.

وينقل لقاء البرازيل وأوروجواي على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، وفي نفس التوقيت تقام مباراة بين باراجواي وبوليفيا، تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 عن مجموعة أميركا اللاتينية برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الإكوادور التي لعبت مباراة أكثر.

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البرازيل 0-0 أوروجواي

???? تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 4 – أميركا اللاتينية)

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