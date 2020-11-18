بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الاربعاء في تصفيات كأس العالم 2022 بين البرازيل وأوروجواي، ضمن الجولة الرابعة.
تنطلق مباراة البرازيل وأوروجواي في تمام الساعة 23:00 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش، 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب سينتيناريو في العاصمة الأوروجويانية “مونتفيديو”.
وينقل لقاء البرازيل وأوروجواي على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، وفي نفس التوقيت تقام مباراة بين باراجواي وبوليفيا، تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عامر الخوذيري.
يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 عن مجموعة أميركا اللاتينية برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الإكوادور التي لعبت مباراة أكثر.
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البرازيل 0-0 أوروجواي
???? تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 4 – أميركا اللاتينية)
جارية الآن
- ???? صباح الخير.. أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء القمة اللاتينية بين البرازيل وأوروجواي..
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- ???????? تشكيلة البرازيل اليوم: إيدرسون – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو – رينان لودي – دوجلاس لويز – آرثر ميلو – ريبيرو – ريتشارلسون – روبرتو فيرمينو – جابريل جيسوس.
- ???????? تشكيلة أوروجواي اليوم: كامبانا – دييجو جودين – خيمينيز – كاسيريس – أوجستين أوليفيروس – دي لا كروز آركوسا – بينتانكور – توريرا – نانديز – إدينسون كافاني – نونيز ريبيرو.
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الشوط الأول..
- 1″ صافرة بداية المباراة بعد دقيقة حداد..
- 5″ رأسية من مدافع أورجواي ترتطم في عارضة مرمى البرازيل ..
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