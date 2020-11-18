إسبانيا تكتسح ألمانيا بسداسية تاريخية وتبلغ نصف النهائي

حقق المنتخب الإسباني فوزاً كاسحاً على ضيفه منتخب ألمانيا بستة أهداف دون رد، الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في إطار المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية وانتهى شوطها الأول بتقدم منتخب "لا روخا" بثلاثية تناوب على تسجيلها الفارو موراتا في الدقيقة 14 و فيران توريس في الدقيقة 33 و رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 38.



وفي الدقيقة 55 عاد فيران توريس وسجل الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثاني على الصعيد الشخصي.



واستمر انهيار دفاع المنتخب الألماني فتلقى الهدف الخامس عن طريق توريس مجدداً مسجلاً هاترك تاريخي له في الدقيقة 71.



وفي الدقيقة 89 أحرز ميكيل أويارزابال لاعب وسط ريال سوسييداد الهدف السادس للمنتخب الإسباني وسط ذهول وحزن لاعبي المانشافت .



وسيطر المنتخب الإسباني بهذا الفوز الصريح تماماً على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، فيما تجمد رصيد ألمانيا التي دخلت المباراة متصدرة، عند 9 نقاط بعد أن لقيت الخسارة الأولى مقابل ثلاث تعادلات وفوزين فقط.



وحسم المنتخب الإسباني بذلك تأهله إلى الدور نصف النهائي ليصبح ثاني المنتخبات الصاعدة إلى المربع الذهبي بعد منتخب الديوك الفرنسية بطل العالم.