رياضة | البرتغال تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا 3-2 بدوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرتغال تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا 3-2 بدوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق فوز مثير على كرواتيا 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب بولود، وذلك ضمن مباريات الجولة 6 من المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ثلاثية البرتغال روبن دياز في الدقيقتين (53 و90) وجواو فيليكس (61)، بينما سجل ثنائية كرواتيا ماتيو كوفاسيتش (29 و65).

وبتلك النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 13، بينما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط.