رياضة | شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف مشاركة محمد هاني، ظهير الأهلي، من المشاركة ضد الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض هاني للإصابة مع منتخب مصر الوطني في لقاء الذهاب ضد توجو، في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه بإذاعة "أون سبورت إف إم": "محمد هاني بنسبة كبيرة سيلحق بنهائي دوري الأبطال ضد الزمالك".

وتابع: "هاني سيعود للتدريبات في غضون اسبوع، وسيكون حسين الشحات بديلاً له".

وعن تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد فاروق لاعب بيراميدز، قال: "موسيماني هو صاحب القرار النهائي وهو تراجع عن التعاقد مع المهاجم".

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن حالة كريم نيدفيد في تحسن مستمر، مشدداً على أنه قد يتم قيده في القائمة الثانية للفريق.