رياضة | حارس شبان قنا ينتقل لحرس الحدود لثلاث مواسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حارس شبان قنا ينتقل لحرس الحدود لثلاث مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتقل الحارس عماد حمدي، حارس مرمى فريق شبان قنا السابق، لصفوف فريق حرس الحدود، لمدة ثلاث سنوات، استعداداً لخوض مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

وسبق للحارس الإنضمام لناشئين إسكو، قبل الإنضمام لأندية بهتيم، والإعلاميين، ومصر للتأمين، وسوهاج، ولعب في الموسم الماضي لفريق الشبان بقنا.

وقام عماد حمدي - مواليد 1992 - بالتوقيع للحرس لثلاث سنوات في حضور هاني الحاوي وكيل اللاعب، والعميد عمرو خليل المشرف على الكرة، واللواء مشهور المدير الإداري.