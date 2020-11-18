رياضة | رسمياً .. محمد صلاح في صفوف الرجاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسمياً .. محمد صلاح في صفوف الرجاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول علي توقيع محمد صلاح لاعب وسط الإسماعيلي ، والحمام السابق في خامس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور إبراهيم حسن مدير الكرة، ومحمود شيحة وكيل اللاعب.



وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع إبراهيم حسن لاعب شبان قنا، ومحمد عادل زيادة حارس سرس الليان، ومحمود حربي حارس الترسانة، ياسر رضا لاعب السكة الحديد.



يذكر أن الرجاء المطروحي قد قام بقيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.