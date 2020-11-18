رياضة | نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المهاجم السنغالية آليو بادجي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء اللعب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

رحيل آليو بادجي عن الأهلي

واستقر آليو بادجي على العودة للاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات داخل مصر، لاسيما بعد قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برحيله.

وكان بادجي قد رفض عرضين من الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي للانتقال إلى أحد الفريقين في الميركاتو المقبل.

من جانبه يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تسويق الاعب السنغالي آليو بادجي، لأحد الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة القلعة الحمراء تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.