رياضة | تعرف على تشكيل الجهاز الفني لميت خاقان بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل الجهاز الفني لميت خاقان بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان على تشكيل الجهاز الفني استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021.

ويقود ميت خاقان في الموسم الجديد، جهاز فني مكون من، شافعي عبد المجيد، مديرا فنيا، محمد رمضان مدرب عام، عبد الله غنيمي طبيب وأخصائي علاج طبيعي، وأحمد زناتي مدرب حراس، ونبيل علام مدير إداري.

وقاد الجهاز الفني الجديد المران الأول له مع اللاعبين بمشاركة القدامى، بجانب بعض الوجوة الجديدة المقرر التعاقد معها.