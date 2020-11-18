رياضة | رئيس بعثة المنتخب يكشف مستجدات حالة محمد صلاح والنني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة المنتخب يكشف مستجدات حالة محمد صلاح والنني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب مصر في توجو، إنه حتى الآن لم تظهر أعراض فيروس كورونا على النني، وسيعود معنا في نفس الطائرة، حيث تم تخصيص مكان معين للني في طائرة المنتخب وسيرتدي زيًا معيتًا، مؤكدًا أن النني سيكون تحت الرعاية الطبية للمنتخب.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم عزل جميع لاعبي المنتخب لحين إجراء المسحة فور وصولهم للقاهرة؛ لأن الجميع مخالط للني، وأنه يتم التنسيق مع نادي أرسنال فيما يخص علاج النني.

وتابع أنه يتم التنسيق مع طبيب المنتخب ووزارة الصحة ونادي ليفربول فيما يخص حالة محمد صلاح، متابعًا: "حالة محمد صلاح أكثر من رائعة، وليس عليه أي أعراض"، معلقًا: "كل ما كان الإنسان رياضي كل ما كانت قدرة الجسم على مقاومة المرض أعلى".

