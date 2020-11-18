رياضة | منتخب جامايكا يهزم السعودية وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منتخب جامايكا يهزم السعودية وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب جامايكا الفوز على نظيره السعودي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29، وتعادل دانيل جونسون للمنتخب الجامايكي في الدقيقة 34، ثم أضاف جافون إيست الهدف الثاني للمنتخب الجامايكي في الدقيقة 64.