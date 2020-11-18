رياضة | البدري يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على توجو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البدري يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "البدري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الحمد لله على الفوز اليوم ونشكر اللاعبين على أدائهم وإصرارهم".
وأضاف"الانتقادات لم تكن على مستوى المباراتين الماضيتين فقط، ولكن كانت على مستوى السنة كلها، رغم غياب صلاح والنني وبعض الإصابات والإيقافات كانت مؤثرة ولكن كنا موفقين".
وتابع "كل المشاكل والنقص في هيكل المنتخب، كنا عاملين حسابنا وجميع اللاعبين كان أداؤهم مميز وبشكرهم وسعيد بالأداء والفوز والنتيجة وبهدي الفوز بجماهير الكرة المصرية".
واستطرد "البعثة ستتوجه بعد قليل لتناول وجبة العشاء، وبعدها حوالي الثانية فجرًا سيتم الذهاب إلى المطار في طريقنا إلى مصر، وبمجرد وصولنا سيتم عمل بي سي ار للجميع، إحنا الصراحة اتهرينا بي سي ار ومناخرينا وسعت أوي".
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سيطرت حالة من الغضب على المسؤولين داخل النادي الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في بسبب إصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.
وقالت مصادر داخل الأهلي إنه تم التواصل مع أيمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكى اللاعب من آلام في الركبة التي تهدد مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وأوضحت بأن إصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على استمرار مشاركة أيمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة وأن اللاعب يعد عنصر أساسي من عناصر الأهلي وكان يجب على الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة أن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام.
ويخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي إلى الأشعة فور عودته إلى القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان على حالته في ظل إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.