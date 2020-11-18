رياضة | حكام مواعيد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حكام مواعيد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد وحكام مباريات الأربعاء على النحو التالي :
1- سنتريس مع كفر قورص الساعه 11 ملعب أشمون : عمرو الشاذلي - سعيد جمعه - محمد عفيفي.
2- أشمون مع كفر داود الساعة 1 ملعب أشمون : سعيد جمعه - عمرو الشاذلي - عمر سالم.
3- أبو نشابة مع سبك الأحد الساعة 12 الخطاطبة : أحمد ماجد - عبد العظيم عياد - مرسي ماجد.
4- الدبايبة مع بركة السبع الساعة 12 ملعب كفر طه : أحمد عبد الرازق - محمد محي - أمين خالد.
5- أبنهس مع بيجيرم الساعة 12 ملعب قويسنا : عمرو عبد ربه - عبد الله جبريل - حسام عباس.
6- الروضة مع اصطباري الساعة 12 ملعب بركة السبع : محمد عبد الله - عبد الله طاهر - أحمد مصطفى.